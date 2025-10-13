DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.694 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1569 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Aktie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit grünen Vorzeichen

13.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AbbVie zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 231,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
201,00 EUR 1,00 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 231,97 USD zu. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 233,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,57 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 403.998 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 5,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Mit einem Kursverlust von 29,34 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,53 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,77 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 31.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AbbVie möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

