DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.808 -0,1%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1771 +0,3%Öl67,40 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt
Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Fokus auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Montagnachmittag ausgebremst

15.09.25 16:13 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 217,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
184,20 EUR -2,60 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 217,14 USD ab. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 216,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,43 USD. Bisher wurden via New York 103.360 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 221,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,10 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Mit Abgaben von 24,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen