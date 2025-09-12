AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Montagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 217,14 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 217,14 USD ab. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 216,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,43 USD. Bisher wurden via New York 103.360 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 221,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,10 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Mit Abgaben von 24,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

