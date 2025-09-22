AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von AbbVie zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 223,56 USD nach oben.

Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 223,56 USD. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 223,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 222,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 79.944 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,70 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 36,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Am 31.07.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

