AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 223,49 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 223,49 USD. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 224,36 USD an. Bei 222,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 232.425 AbbVie-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 225,12 USD. Dieser Kurs wurde am 22.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 36,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,77 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

