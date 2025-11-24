DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.865 +2,7%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1526 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend leichter

24.11.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend leichter

24.11.25 20:23 Uhr

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 231,23 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 2,1 Prozent auf 231,23 USD. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 229,57 USD. Bei 236,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 352.518 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 5,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,39 USD ab. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 40,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,50 USD belaufen.

AbbVie ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent auf 15,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 10,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

