AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 207,58 USD abwärts.

Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr um 1,4 Prozent auf 207,58 USD ab. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 207,51 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 166.434 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,31 Prozent. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,04 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab