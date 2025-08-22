DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.317 -0,7%Nas21.507 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1607 -1,0%Öl68,67 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend billiger

25.08.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 207,58 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
178,20 EUR -2,20 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr um 1,4 Prozent auf 207,58 USD ab. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 207,51 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 166.434 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,31 Prozent. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,04 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen