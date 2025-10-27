DAX24.288 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.581 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.992 -2,1%
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagnachmittag kaum bewegt

27.10.25 16:08 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagnachmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Mit einem Wert von 228,07 USD bewegte sich die AbbVie-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
195,60 EUR -2,00 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die AbbVie-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 228,07 USD. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,51 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 227,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 227,95 USD. Bisher wurden heute 106.714 AbbVie-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,53 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 lud AbbVie zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 10,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

