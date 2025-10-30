DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1568 -0,3%Öl64,66 -0,4%Gold4.019 +1,9%
Profil
Kursverlauf

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

30.10.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 227,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
197,00 EUR 2,00 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 227,76 USD. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 229,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 271.145 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 6,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,53 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 31.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,51 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen