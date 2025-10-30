AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 227,76 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 227,76 USD. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 229,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 271.145 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 6,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,53 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 31.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,51 USD je AbbVie-Aktie.

