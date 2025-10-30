AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zieht am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 228,74 USD. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 229,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 227,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.803 AbbVie-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (163,90 USD). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 39,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,53 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 10,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

