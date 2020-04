Corona-Krise lässt Targets Online-Verkäufe um 275 Prozent steigen - Target-Aktie dennoch in Rot

Im April schossen die digitalen Verkäufe im Jahresvergleich um mehr als 275 Prozent in die Höhe, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diese Entwicklung hat jedoch auch eine Kehrseite - da viele Menschen wegen des Coronavirus kaum noch rausgehen, ging der Absatz in den Filialen der Kette stark zurück. Target warnte zudem vor steigenden Kosten, da das Geschäft in der Krise den veränderten Bedürfnissen der Kunden angepasst werden müsse.

Anleger ließen die Aktie im US-Handel an der NYSE zunächst deutlich fallen. Aktuell gibt sie 2,01 Prozent auf 104,69 US-Dollar ab.

