Rheinmetall-Aktie deutlich unter Druck: HSBC sieht für Rheinmetall Wolken im Autozulieferbereich aufziehen

Analyst Richard Schramm erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Wachstumserwartungen für die Rüstungssparte des Konzerns, auch wenn er hier nach eigener Aussage noch recht zurückhaltend gewesen ist. Die Anleger konzentrierten sich aber zu stark auf strahlende Aussichten bei Rüstung und übersähen die Wolken im Autozulieferbereich, so Schramm. Diesen sieht er zunächst als Bremse.

Die Rheinmetall-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,4 Prozent auf 210,20 Euro.

/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 13:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images, Postmodern Studio / Shutterstock.com