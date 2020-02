Wegen Bewertung: Jefferies empfiehlt Tesla-Aktie nicht mehr zum Kauf - Aktie knickt ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 735,10 EUR

-4,41% Charts

News

Analysen

Analyst Philippe Houchois hob sein Kursziel allerdings von 600 auf 800 US-Dollar an. Egal wie überzeugt er mit Blick auf die Chancen der Aktie sei, es brauche mit Blick auf deren Bewertung mehr Klarheit in puncto Marktgröße des Batteriegeschäfts und Profitabilität, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel setze sich zusammen aus einer Bewertung von 600 Dollar für das Autogeschäft und 200 Dollar für das Speicherbatterien-Geschäft mit anderen Unternehmen.

Der Experte hob hervor, dass Tesla 2019 dank eines stärker als erwartet ausgefallenen Wachstums und freien Cashflows den Schuldenabbau beschleunige und die Wachstumsziele über den Markterwartungen lägen. Zudem sei der Nachrichtenfluss aus der Batterienbranche zuletzt positiv gewesen. Mit der angekündigten Kapitalerhöhung von rund zwei Milliarden Dollar betrage die Pro-forma-Nettoverschuldung in diesem Jahr etwa 4,5 Milliarden Dollar.

Wichtig sei nun der anstehende Investorenveranstaltung, der Batterietag, der hinsichtlich der relevanten Märkte für Tesla für mehr Klarheit sorgen dürfte. Houchois zufolge teilen sich die vier wichtigsten Batterienanbieter inklusive Tesla rund 80 Prozent des Gesamtmarktes auf und Tesla sei in einer guten Position, um für andere Autohersteller zu einem wichtigen Batterienzulieferer heranzuwachsen. Für diesen Markt sieht der Experte bis 2035 großes Potenzial.

Für 2020 hob der Analyst seine Schätzungen für den Absatz des neuen Model Y ebenso an wie für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit). Angesichts Produktionsunterbrechungen in China und der Markteinführung des Model Y dürfte das erste Quartal allerdings erst einmal schwächer werden.

Entsprechend der Einstufung "Hold" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von bis zu 15 Prozent, aber auch einen Kursverlust (abzüglich Dividende) von bis zu 10 Prozent erreichen kann.

In einem insgesamt schwächeren US-Markt notierte die Tesla-Aktie an der Nasdaq letztlich 4,01 Prozent im Minus bei 799,91 US-Dollar.

/hosmel/ajx/nas

Analysierendes Institut Jefferies.

NEW YORK (dpa-AFX) und Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Taina Sohlman / Shutterstock.com