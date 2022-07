Deutsche Post-Aktie in Rot: DHL eCommerce Solutions investiert stark in Großbritannien

Wie das Unternehmen mitteilte, soll damit im Zusammenhang mit dem deutlichen Anstieg des Volumens und der Nachfrage nach E-Commerce- und B2B-Services eine adäquate Infrastruktur geschaffen werden, die weiteres Wachstum ermöglicht. Seit Anfang 2020 habe das Volumen um 40 Prozent zugelegt.

Die Investition soll fast zur Hälfte in einen neuen Hub mit einer Gesamtfläche von 25.000 Quadratmeter im Segro Park Coventry Gateway südlich des Flughafens Coventry fließen, die mehr als 500.000 Sendungen pro Tag abwickeln kann. Für den Betrieb sollen voraussichtlich mehr als 600 Arbeitsplätze geschaffen werden. Der neue Hub beherbergt ein Zolllager und Zollabfertigungskapazitäten zur Unterstützung des internationalen E-Commerce, ein Cross-Dock-Terminal sowie Hochgeschwindigkeitssortieranlagen. Darüber hinaus soll es Ladestationen für Elektroautos und für Elektro-Transporter sowie eine Tankinfrastruktur für nachhaltige Kraftstoffe geben.

Außerdem will der Konzern im ersten Schritt 75 Millionen Euro in die Modernisierung der Flotte investieren. Diese sollen in sechs vollelektrische 18-Tonner, 30 mit Flüssiggas (Bio-LNG) betriebene Lkw und 18 Elektro-Zugmaschinen gehen. Weitere Investitionen sollen folgen.

Des Weiteren will DHL eCommerce Solutions mehr als 220 Millionen Euro in die Entwicklung von zehn neuen Abhol- und Zustelldepots in Großbritannien investieren und 20 bestehende Standorte erweitern. Dadurch sollen 3.500 Arbeitsplätze in Großbritannien geschaffen werden.

"E-Commerce ist einer der Eckpfeiler unserer Strategie 2025, und wir werden weiterhin in diesen Sektor investieren. Die Investition in Großbritannien spielt dabei eine wichtige Rolle und unterstützt den Ausbau und die Modernisierung unseres europäischen Netzwerks", sagte Pablo Ciano, Executive Vice President Corporate Development bei Deutsche Post DHL Group und ab 1. August CEO von DHL eCommerce Solutions.

Via XETRA fällt die Deutsche Post-Aktie zeitweise um 0,43 Prozent auf 35,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, Deutsche Post