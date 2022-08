adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel adidas 172,26 EUR

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 170,72 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 173,18 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.934 adidas-Aktien.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR an. Gewinne von 49,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,20 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 215,53 EUR.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.302,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.268,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. adidas dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

