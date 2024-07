adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 214,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 214,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 213,50 EUR. Bei 219,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.130 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,37 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Mit Abgaben von 27,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 216,07 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,46 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

