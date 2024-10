adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von adidas

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 233,50 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 233,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 232,90 EUR. Mit einem Wert von 236,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 73.605 Stück.

Am 30.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 4,45 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,77 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,38 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,08 EUR je adidas-Aktie an.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte adidas die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,52 EUR je adidas-Aktie.

