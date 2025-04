adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 217,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 217,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 219,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 273.904 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,57 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 175,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,22 Prozent.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 257,83 EUR.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 01.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,63 EUR fest.

