adidas Aktie News: adidas am Vormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 219,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 219,40 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,40 EUR nach. Bei 218,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.618 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 20,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Abschläge von 20,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,04 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,33 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,63 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

adidas-Aktie legt dennoch zu: Datenschutzvorfall bei adidas - keine Zahlungsinformationen betroffen

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die adidas-Aktie