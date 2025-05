adidas Aktie News: adidas stabilisiert sich am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 220,20 EUR.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 220,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 221,80 EUR. Bei 218,40 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.911 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,80 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6,15 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

