adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 236,10 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 236,10 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 232,90 EUR ein. Bei 236,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.613 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 3,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 34,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 31.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

