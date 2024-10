adidas Aktie News: adidas büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 236,00 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 236,00 EUR abwärts. Bei 235,70 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 236,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.070 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,90 EUR erreichte der Titel am 30.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 34,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,38 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 230,08 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,97 Prozent auf 5,82 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,52 EUR je adidas-Aktie.

