adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 214,90 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 214,90 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 214,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.516 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 22,75 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.04.2025. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,15 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,66 EUR je adidas-Aktie.

