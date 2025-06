adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 211,50 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 211,50 EUR. Bei 211,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.319 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Gewinne von 24,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,02 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,33 EUR an.

Am 29.04.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Experten sehen bei adidas-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

adidas-Aktie legt dennoch zu: Datenschutzvorfall bei adidas - keine Zahlungsinformationen betroffen