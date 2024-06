adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von adidas

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 231,90 EUR.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 231,90 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 231,20 EUR. Bei 232,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.108 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 1,90 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,32 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 216,69 EUR.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

