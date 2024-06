adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 233,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.372 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,60 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 216,69 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte adidas die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

