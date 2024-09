adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 219,60 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 219,60 EUR. Bei 217,00 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.389 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,58 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,37 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,34 Mrd. EUR eingefahren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester