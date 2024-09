adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit Verlusten

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 220,30 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 220,30 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 220,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.709 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 242,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Mit Abgaben von 29,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,33 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,54 EUR je Aktie belaufen.

