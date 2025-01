adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 246,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 246,90 EUR. Bei 247,10 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 243,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 114.443 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 247,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 0,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 54,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,41 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 247,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.10.2024. Das EPS lag bei 2,48 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Am 11.03.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

