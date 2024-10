adidas Aktie News: adidas am Mittag tiefer

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 236,50 EUR.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 236,50 EUR nach. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 232,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.018 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2024 erreicht. Gewinne von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (157,70 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,32 Prozent.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 230,92 EUR.

Am 31.07.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,82 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,57 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

