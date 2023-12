adidas Aktie News: adidas am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 193,84 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 193,84 EUR zu. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,84 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 192,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.533 adidas-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,32 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,60 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Abschläge von 40,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,92 EUR aus.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

