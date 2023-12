adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 193,54 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 193,54 EUR. Bei 194,84 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283.105 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,34 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 2,48 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,60 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,92 EUR je adidas-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR im Vergleich zu 6.408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

