adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 192,84 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 192,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 193,42 EUR. Mit einem Wert von 192,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 20.151 Stück.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,34 EUR an. 2,85 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2022 auf bis zu 114,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 40,57 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 182,92 EUR an.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.999,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.408,00 EUR umgesetzt worden.

Die adidas-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

