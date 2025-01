adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Mittag vor

adidas im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 246,10 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 246,10 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 246,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.478 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 247,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,53 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 160,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 34,90 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,41 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 247,42 EUR an.

Am 29.10.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.03.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

DAX aktuell: DAX notiert zum Start im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Aufwind