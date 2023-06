adidas Aktie News: adidas macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel adidas 160,36 EUR

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 160,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 160,68 EUR. Bei 159,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.540 adidas-Aktien.

Am 10.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 15,95 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,79 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 159,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 05.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.274,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.302,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

