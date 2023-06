adidas Aktie News: adidas gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel adidas 160,36 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 159,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 159,60 EUR. Bei 159,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.536 adidas-Aktien.

Am 10.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 70,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 159,45 EUR an.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

