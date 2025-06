adidas Aktie News: adidas stabilisiert sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 211,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 211,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 211,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 210,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.500 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 17,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,02 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,33 EUR an.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,58 EUR je adidas-Aktie.

