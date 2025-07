adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 207,60 EUR nach.

Die adidas-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 207,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 207,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 209,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.406 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gewinne von 27,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 175,30 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 18,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 256,50 EUR an.

adidas gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

