adidas Aktie News: adidas fällt am Freitagmittag

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 215,10 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 215,10 EUR abwärts. Die adidas-Aktie sank bis auf 214,70 EUR. Mit einem Wert von 215,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 51.114 Stück.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,11 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 31.07.2024. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je adidas-Aktie.

