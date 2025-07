adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 213,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 213,70 EUR. Bei 213,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 56.125 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 17,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,00 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,50 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,68 EUR im Jahr 2025 aus.

