adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Minus

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 159,56 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 158,76 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 209.966 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 336,25 EUR markierte der Titel am 05.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 52,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 157,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 238,53 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 06.05.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 2,60 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.268,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die adidas-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

