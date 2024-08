adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag schwächer

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 213,30 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 213,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 213,30 EUR. Mit einem Wert von 215,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 63.776 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 13,46 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 37,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 233,33 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,82 Mrd. EUR – ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

