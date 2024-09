adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 218,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 218,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 218,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 215,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 170.333 Stück.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 9,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 154,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 29,06 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,37 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

