adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag im Minusbereich

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 240,90 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 240,90 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 238,20 EUR. Bei 243,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 111.937 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 248,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 3,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR ab. Mit Abgaben von 33,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,45 EUR je adidas-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,67 EUR an.

Am 29.10.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,45 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,98 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Analyse: Outperform-Bewertung für adidas-Aktie von Bernstein Research

So schätzen die Analysten die adidas-Aktie im Dezember 2024 ein

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus