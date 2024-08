adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 211,60 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 211,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 208,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.397 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 14,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,92 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 233,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

