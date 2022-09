adidas Aktie News: adidas am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel adidas 148,14 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 151,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.230 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 301,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 08.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,36 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 208,93 EUR.

Am 04.08.2022 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.596,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,91 EUR fest.

