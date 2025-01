adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 236,90 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 236,90 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.366 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. 5,02 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,45 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 248,67 EUR angegeben.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



