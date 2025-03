adidas Aktie News: adidas am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 227,40 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 227,40 EUR nach oben. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,70 EUR an. Mit einem Wert von 219,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 150.621 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 13,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 14,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,58 EUR je adidas-Aktie an.

adidas gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,97 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

