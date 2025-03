adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 219,70 EUR an der Tafel.

Die adidas-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 219,70 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 220,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 219,20 EUR ein. Bei 219,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.366 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,07 Prozent hinzugewinnen. Am 22.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,59 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 261,58 EUR an.

Am 05.03.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,97 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 4,81 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

