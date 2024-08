adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 216,40 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 216,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 217,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.426 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 154,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,54 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,33 EUR.

Am 31.07.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Am 05.11.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

