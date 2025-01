adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Plus

adidas im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 240,80 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 240,80 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 241,00 EUR zu. Bei 237,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 122.378 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,32 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,47 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,45 EUR je adidas-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 248,67 EUR.

adidas veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,32 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge